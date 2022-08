Calciomercato Milan – Due punti di forza per ‘attrarre’ Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per la mediana. Potrebbe essere invogliato a vestire la maglia rossonera

Il Milan cerca un centrocampista in questo scampolo finale di calciomercato estivo e Albert Sambi Lokonga dell'Arsenal, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, può rappresentare una soluzione ai problemi di mister Stefano Pioli in mediana.