Calciomercato Milan – Ecco il piano per arrivare a Samardzic

Il Milan potrebbe cambiare molte cose nella prossima estate. Oltre ai movimenti plausibili in attacco, i rossoneri potrebbero anche aggiungere almeno un pezzo nella mediana, soprattutto in caso di mancato riscatto di Aster Vranckx. Il Milan, per il prossimo calciomercato, avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell'Udinese, Lazar Samardzic. Ecco le ultime novità.