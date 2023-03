Calciomercato Milan – Rispunta l’idea Samardzic: ecco quanto costa

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Piaceva già in passato. Il punto

Lazar Samardzic, classe 2002, centrocampista dell'Udinese, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Lo ha riferito il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Per strappare, però, il tedesco di origini serbe alla società bianconera serviranno circa 20 milioni di euro.