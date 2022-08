Calciomercato Milan – Saltati gli obiettivi Sanches e Chukwuemeka

Renato Sanches e Carney Chukwuemeka, obiettivi di calciomercato del Milan, si trasferiranno rispettivamente a PSG e Chelsea. Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come sia iniziata una nuova fase del calciomercato estivo del Milan, visto che ben due obiettivi per il centrocampo sono saltati nel giro di 48 ore.

Il Milan, per rinforzare il centrocampo, stava trattando da mesi con Renato Sanches e con il suo agente, Jorge Mendes. L'inserimento, però, del PSG ha rovinato i piani di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Calciomercato Milan: sfumano sia Sanches sia Chukwuemeka

Il club di Via Aldo Rossi aveva scelto di aspettare Renato Sanches, il quale, però, alla fine ha scelto di approdare nella Capitale francese. L'accordo totale è arrivato ieri: il PSG pagherà 20 milioni di euro al Lille e riconoscerà un super ingaggio al calciatore.

Si parla di un maxi stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione. Il 'piano B' del Milan per il calciomercato estivo rispondeva al nome di Carney Chukwuemeka. Ma Aston Villa e Chelsea hanno trovato un accordo per il trasferimento del classe 2003 a Londra per quasi 24 milioni di euro.

I due principali obiettivi a centrocampo sono sfumati in rapida successione, e questo, dunque, ha concluso il 'CorSport', porterà Maldini e Massara a riprendere incontri e telefonate con agenti per trovare la giusta soluzione per il reparto. Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>