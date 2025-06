Calciomercato Milan, Modric e le visite mediche saltate: ecco il perché e i dettagli

C'è tanta attesa per quello che potrebbe essere il primo colpo in entrata del Milan. Ormai, l'arrivo di Luka Modric appare come una questione di tempo. Il campione croato sarà un nuovo giocatore rossonero ma ci sarà da attendere, poiché il centrocampista vuole, per rispetto, chiudere al meglio col Real Madrid. Tuttavia, i tifosi del Diavolo si pongono una domanda: ma quando farà le visite mediche?