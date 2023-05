Calciomercato Milan – Contatti con la Salernitana per Dia, ma…

Calciomercato Milan, contatti per Dia?

Boulaye Dia, è una delle maggiori sorprese di questa stagione in Serie A e potrebbe essere cercato da molte squadre nella prossima sessione di calciomercato. Il presidente Iervolino, come riportato da calciomercato.com, sarebbe pronto a versare i 12 milioni previsti previsti per l’opzione di riscatto nelle casse del Villarreal e avrebbe già ben chiara in mente una valutazione da almeno 30 milioni per il prossimo mercato estivo. Non un euro in meno. Dia via dalla Salernitana ma solo alle giuste condizioni, questo sarebbe il piano di Iervolino. Nei giorni scorsi il club granata ne avrebbe parlato anche con il Milan che avrebbe espresso un certo gradimento per il giocatore, ma non sarebbe d'accordo con la valutazione fatta dalla Salernitana. LEGGI ANCHE: Milan, comunicato ufficiale, Bennacer operato. I tempi di recupero