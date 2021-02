Calciomercato Milan – Sala lascia il Cesena e va alla Pro Sesto

Calciomercato Milan – UFFICIALE: Sala lascia il Cesena e va alla Pro Sesto

Alessandro Sala, giovane centrocampista di proprietà del Milan, lascia il Cesena e si avvicina a casa: ha firmato per la Pro Sesto. Il classe 2001 ha chiesto lui di lasciare il club romagnolo per avvicinarsi alla famiglia e il club rossonero lo ha accontentato trovando un accordo di 6 mesi con la Pro Sesto.

“Volevo ringraziare il Cesena Calcio per questi mesi fantastici e per avermi dato l’occasione di crescere sia in campo che fuori. Ringrazio i miei compagni di squadra che mi hanno sempre fatto sentire come in una grande famiglia, ringrazio staff e tutte le persone che hanno fatto parte di questa esperienza… grazie di cuore”, le parole di Sala su Instagram.