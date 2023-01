Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Offerta per Saint Maximin”

Calciomercato Milan, tentativo per Saint Maximin

Secondo quanto riporta il sito di FootMercato con una sua indiscrezione, il Milan sarebbe fortemente interessato all'esterno 25enne del Newcastle Allan Saint Maximin. Il francese è una riserva in Inghilterra e in rossonero potrebbe trovare molto più spazio. Secondo l'indiscrezione la dirigenza rossonera sarebbe decisa a formulare un'offerta nelle prossime 48 ore, puntando alla formula del prestito con opzione di acquisto. Il francese potrebbe essere una soluzione alternativa a Zaniolo, che in questi ultimi giorni di calciomercato, sembrerebbe essere l'obiettivo numero uno della dirigenza del Milan. Milan, Scaroni: “Zaniolo buon giocatore. Maignan torna in Champions” >>>