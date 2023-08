Calciomercato Milan – Saelemaekers al Bologna: oggi le visite mediche

Lo avevano sondato anche Betis e West Ham, ma resterà in Serie A

In rossoblu potrà giocare con continuità. Dopo il naufragio delle opzioni Betis (sondaggio non approfondito) e West Ham (anche qui una richiesta di informazioni che non si è evoluta in un'offerta ufficiale), la piazza di Bologna ha fatto scattare in Saelemaekers quel qualcosa che serviva per poter iniziare a fare i bagagli ed a prendere la via dell'uscita da Milanello.