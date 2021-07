Calciomercato Milan – Sabitzer non rinnova: occasione per il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Marcel Sabitzer andrà in scadenza di contratto con il Lipsia tra un anno. Avrebbe un costo ridotto

Il Milan , alla ricerca di un trequartista in questa sessione di calciomercato , non perde di vista Marcel Sabitzer . L'austriaco, classe 1994 , è più costoso, probabilmente, rispetto al serbo Dusan Tadic dell' Ajax . Ma, presumibilmente, potrebbe essere acquistato a condizioni economiche più favorevoli.

Sabitzer, infatti, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club, il RB Lipsia, il 30 giugno 2022 e non dovrebbe prolungare, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il suo accordo con la società di proprietà del gruppo 'Red Bull'. Motivo per cui la sua valutazione di mercato non dovrebbe andare oltre i 20 milioni di euro.