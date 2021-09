Calciomercato Milan – Rudiger via a zero: possibilità e ostacoli

Rudiger, accostato spesso anche al Milan nel corso del calciomercato, si libererà a zero dal Chelsea, ma chiede il doppio di quanto guadagna.

I rinnovi contrattuali non sono un grattacapo di calciomercato solo per il Milan, ma creano problemi in tutta Europa, come nel caso di Antonio Rudiger . Il difensore tedesco del Chelsea è in scadenza a giugno prossimo e al momento il prolungamento sembra davvero essere lontano. Classe 1993, è stato accostato anche al Milan nel corso dei mesi scorsi e potrebbe tornare di moda in futuro.

I rossoneri non sono l'unico club italiano a essersi interessato a Rudiger: piace molto anche alla Juventus e alla Roma. Il Milan potrebbe pensarci soprattutto nel caso in cui il capitano Alessio Romagnoli dovesse lasciare, a sua volta a zero. Il classe 1995 non è vicino al rinnovo e potrebbe andare via a zero. Il Milan è disposto a cederlo a gennaio solo per 25 milioni, mentre 28 sono quelli chiesti dal Chelsea per Rudiger. A frenare l'arrivo di Rudiger in Italia è comunque la sua richiesta di ingaggio. Pare infatti che voglia il doppio dello stipendio attuale, ovvero chiede 5,5 milioni netti. Troppi probabilmente. Occhio però anche ad Andreas Christensen, danese classe 1996, anche lui in scadenza con il Chelsea a giugno.