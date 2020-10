Calciomercato Milan – Rudiger, interesse del Tottenham

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, è uno degli obiettivi di mercato del Milan, ma la trattativa per l’ex Roma non sarà facile.

Stando a quanto scritto dal “The Athletic”, il Tottenham starebbe pensando di prendere in prestito Rudiger, che dunque potrebbe restare a giocare in Premier League. Il Milan, in ogni caso, continua a seguire il giocatore, in attesa di sviluppi in queste ultime ore di mercato.

