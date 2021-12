Calciomercato Milan – Rudiger, assalto Real Madrid: pronto un pre-contratto

Le ultime sul calciomercato del Milan. Antonio Rudiger è uno dei nomi accostati ai rossoneri per la difesa. Il Real Madrid, però, fa sul serio

L'infortunio di Simon Kjaer, con ogni probabilità, costringerà il Milan a trovare un sostituto nel calciomercato di gennaio. Tra i tanti nomi accostati ai rossoneri c'è Antonio Rudiger, ex difensore della Roma attualmente in forza al Chelsea. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022; una situazione che lo rende particolarmente appetibile. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Real Madrid vorrebbe far firmare un pre-contratto al tedesco già a gennaio, così da prenderlo a parametro zero a giugno. C'è anche la proposta dei 'Blues', con un contratto da 160.000 euro a settimana per convincerlo a restare. Adesso la palla passa a Rudiger. I rossoneri osservano, ma la strada è decisamente in salita. Le Top News di oggi sul Milan: Pioli cambia la formazione, un ritorno come sostituto di Simon Kjaer