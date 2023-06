Calciomercato Milan – Romero interesse concreto dei rossoneri

Anche Gianluca Di Marzio conferma l'interesse di calciomercato del Milan per il calciatore Luka Romero, in scadenza di contratto

Dopo la notizia lanciata da Relevo e Matteo Moretto, anche il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio fa il punto sull'interesse del Milan per il calciatore in scadenza di contratto con la Lazio, Luka Romero. L'interesse sarebbe molto concreto con il calciatore che non dovrebbe rinnovare con i biancocelesti . Il Diavolo sarebbe molto interessato e starebbe cercando di capire la fattibilità dell'operazione. C'è una possibilità concreta che Romero possa scegliere il Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Romero un profilo che piace