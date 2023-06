Calciomercato Milan – Preso Romero, il baby jolly per l’attacco

È stata una rete storica. Romero è stato il primo giocatore nato nel 2004 a segnare in Serie A nonché il secondo giocatore biancoceleste più giovane ad aver fatto gol in campionato, dopo Alessandro Capponi nel 1936. Prima di sbarcare in Serie A, ha ricordato la 'rosea', Romero aveva giocato in Spagna con il Mallorca . Il debutto contro il Real Madrid nel 2020 lo aveva fatto diventare, a 15 anni e 219 giorni , anche l’esordiente più giovane nella storia della Liga .

Già tanti record in carriera. Ora serve il salto di qualità

Mancino naturale e dotato di grande velocità, Romero può giocare da ala destra nell’attacco di Pioli o muoversi tra le linee. Il talento di certo non gli manca, come ha dimostrato nel Mondiale Under 20 giocato nella sua Argentina: in quattro partite ha firmato due reti, contro Guatemala e Nuova Zelanda. Ora si prepara a farsi largo nel Milan che punta sui giovani. Aveva tante offerte - inclusa quella dell'Inter - ma ha scelto il progetto rossonero. Ora starà a lui mettersi in luce per farsi notare dal tecnico. Lukaku al Milan? Cosa c'è di vero >>>