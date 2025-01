Calciomercato Milan: l'argentino rossonero Luka Romero, in prestito all'Alavés, potrebbe lasciare la Spagna per andare al Chivas, in Messico.

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ed è anche un'occasione per quei giocatori che, anche se giocano in prestito, potrebbero cambiare squadra. Il Milan ha mandato in prestito diversi calciatori ed uno di questi è Luka Romero, trequartista argentino classe 2004. I rossoneri lo presero nel 2023 a parametro zero e, per questa stagione, è stato mandato in prestito con diritto di riscatto all'Alavés.