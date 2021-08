Calciomercato Milan – Romain Faivre su Instagram: “Tenetevi pronti”

Romain Faivre potrebbe essere l'opzione del Milan sulla trequarti negli ultimi giorni di mercato. E il calciatore lancia indizi sui social

Romain Faivre potrebbe essere la mossa a sorpresa del Milan sulla trequarti negli ultimi giorni di calciomercato. Autore di un'ottima stagione allo Stade Brestois (6 gol e 5 assist in 36 presenze in Ligue 1), il 23enne ha attirato su di sé gli occhi di diversi club, tra cui il Milan. I rossoneri hanno già incontrato l'entourage del calciatore per un primo approccio. Sotto contratto fino a giugno 2025 con il Brest, Romain Faivre potrebbe diventare un'opzione interessante soprattutto se dovessero saltare altre piste.