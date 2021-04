Calciomercato Milan – Romagnoli vuole restare in rossonero | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Alessio Romagnoli

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Alessio Romagnoli. con il Milan. Il capitano rossonero è in scadenza di contratto nel 2022, ma al momento non ci sono grandi novità, visto che ora le priorità sono altre. Romagnoli in ogni caso ha intenzione di restare al Milan, visto che con questa maglia si è consacrato al grande calcio. La società, in ogni caso, ha fatto già sapere che il tetto salariale (tranne qualche eccezione) è di 4milioni di euro. Difficile dunque che il difensore ottenga qualcosa in più. Intanto parla il presidente Franck Kessie ai microfoni di Sportweek.