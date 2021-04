Calciomercato Milan – Romagnoli, un mese per dirsi addio | News

Alessio Romagnoli, capitano dal Milan, sembra essere molto lontano dal club rossonero: tra un mese potrebbe esserci l'addio

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul momento di Alessio Romagnoli al Milan. Il capitano rossonero, da un momento all'altro, è passato da essere indiscutibile a discusso e degradato. Il tecnico Stefano Pioli non gli ha tolto la fascia, che resta a lui, ma ovviamente è strano vedere un capitano in panchina, che in teoria dovrebbe essere un giocatore inamovibile.

Romagnoli, tra infortuni e scelte tecniche, non vede il campo da un mese e mezzo. In più c'è di mezzo la questione del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Il capitano ha già un ingaggio alto (3.5 milioni di euro) e la società non sembra intenzionata ad aumentargli il compenso. Nelle ultime settimane la questione è finita in secondo piano, considerando l'infortunio, i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimimovic e alla Superlega, ma il problema si ripresenterà presto.

Lunedì, all'Olimpico, c'è un'importantissima partita contro la Lazio. Sarà interessante vedere le scelte che farà Stefano Pioli: riproporrà finalmente Romagnoli dall'inizio, o confermerà ancora una volta la coppia Kjaer-Tomori? I due stanno facendo bene, anche se entrambi hanno fatto errori nella gara contro il Sassuolo. Raiola intanto continua a chiedere 5 milioni di euro per il rinnovo. Ha senso rinnovare il contratto a un giocatore che in questo momento è una riserva, o quantomeno non è sicuro del posto da titolare? Chissà dunque che questo non possa essere l'ultimo mese di Romagnoli con la maglia del Milan. Quella contro la Lazio potrebbe essere l'ultima occasione per riprendersi il Diavolo. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.