Calciomercato Milan – Romagnoli, rinnovo difficile: vuole 6 milioni | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022, può essere ceduto. Ecco chi lo vuole tra Serie A e Liga

Daniele Triolo

Il Milan, in vista della sessione estiva di calciomercato, dovrà affrontare il problema del contratto di Alessio Romagnoli. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. L'attuale capitano rossonero arrivò al Milan nell'estate 2015, per 25 milioni di euro, dalla Roma, club in cui è cresciuto.

Quindi, come si ricorderà, nel 2018, in piena bufera societaria estese il suo contratto. Nonostante il Milan 'cinese' fosse sul punto di finire, Romagnoli prolungò dal 2020 fino al 30 giugno 2022. Ed ora, a quattordici mesi dalla scadenza di quell'accordo, il futuro di Romagnoli è incerto e tutto da scrivere.

La fascia di capitano che porta al braccio dall'estate 2019, da quando Leonardo Bonucci chiese ed ottenne di tornare alla Juventus, non è più garanzia né di un posto da titolare (scalzato recentemente dall'ottimo Fikayo Tomori) né, tanto meno, di una permanenza a Milano nella prossima stagione.

Il Milan, che nella prossima stagione spera di giocare in Champions League, vuole avere almeno tre centrali difensivi titolari di eguali livello. Ovvero Simon Kjær, il leader della retroguardia, lo stesso Tomori, che il club di Via Aldo Rossi vuole riscattare dal Chelsea per 28 milioni di euro, e Romagnoli. Il quale, però, rischierebbe di restare un passo indietro rispetto ai compagni.

Situazione, questa, che va inevitabilmente ad intrecciarsi con la questione contrattuale precaria. Il Milan, dunque, è ad un bivio. Vale la pena tentare di prolungare l'accordo con il suo numero 13 (con logico e consequenziale aumento dell'ingaggio), oppure aprirsi ad ascoltare le proposte dei possibili acquirenti?

Qualora fossero riscontrati troppi problemi nei negoziati per il rinnovo, allora, inevitabilmente, la società rossonera passerà a considerare seriamente la seconda opzione. Attualmente Romagnoli percepisce uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti l'anno. La 'rosea' ha sottolineato come Mino Raiola, il suo agente, probabilmente ne chieda almeno 6 per rinnovare.

Il Milan, che con Raiola sta già discutendo i rinnovi di contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e Zlatan Ibrahimović, considerati prioritari, può anche scegliere di non esaudire tutte le richieste di aumento. Ecco perché la trattativa per Romagnoli, reduce tra l'altro da una stagione in chiaroscuro, non si preannuncia facile già prima di iniziare ufficialmente.

La spesa fatta sei anni per il suo acquisto è stata completamente ammortizzata e, pertanto, con il contratto in scadenza nel 2022, si stima in 20 milioni di euro un ipotetico prezzo per la partenza di Romagnoli dal Milan nel calciomercato estivo 2021. Ma chi potrebbe volere il capitano rossonero? In Serie A, con Inter esclusa per ovvi motivi, Roma lo stesso poiché non si era lasciato benissimo e Lazio (sua squadra del cuore) perché non paga stipendi alti, resta soltanto la Juventus.

Un'altra pista, però, più verosimile e da seguire con attenzione, porta alla Liga spagnola, più precisamente a Barcellona. I catalani di Ronald Koeman, infatti, cercano un difensore centrale mancino visti i numerosi problemi fisici di Samuel Umtiti e la delusione Clément Lenglet. Poco praticabile, invece, la pista che porta alla Premier League ed al Chelsea di Thomas Tuchel.

Come si ricorderà, i londinesi provarono a prendere Romagnoli nel 2016, con un'offerta di 40 milioni di euro, ma il Milan declinò e lo rese noto in un comunicato. Adesso le cose potrebbero cambiare? Difficile, visti i rapporti tesi tra la dirigenza dei 'Blues' e Raiola. Milan, la volontà di Donnarumma e la reale richiesta di Raiola >>>