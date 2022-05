Calciomercato Milan – Romagnoli, contatti positivi tra Enzo Raiola e Lotito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'incontro tra Enzo Raiola e Lotito per Alessio Romagnoli avrebbe avuto generato effetti positivi

Questo pomeriggio c'è stato un incontro tra l'agente di Alessio Romagnoli , Enzo Raiola, e il presidente della Lazio Claudio Lotito . C'è in corso da diverse settimane una trattativa tra il difensore di Anzio, in scadenza a giugno con il Milan , e il club biancoceleste.

Secondo quanto riferisce 'TMW', ha generato effetti positivi l'incontro tra le due parti in quanto Claudio Lotito avrebbe alzato l'offerta per il difensore rossonero. Un possibile suo trasferimento a Formello non escluderebbe l'arrivo di Daniele Rugani, calciatore della Juventus che potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Francesco Acerbi.