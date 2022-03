Calciomercato Milan – Romagnoli, presto un incontro con la Lazio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli è sempre più lontano del club rossonero. Sul difensore c'è la Lazio

E' sempre più difficile per il Milan sul calciomercato il rinnovo di Alessio Romagnoli. Secondo quanto scritto da tuttomercatoweb.com, sembra improbabile che il difensore accetti la proposta rossonera di 2,8 milioni di euro. Per questo motivo diventa percorribile la pista che porta alla Lazio di Lotito, visto che Romagnoli si è sempre dichiarato grande tifoso biancoceleste. Stando alle ultime indiscrezioni nelle prossime settimane dovrebbe esserci un incontro tra il club biancoceleste e l'entourage del giocatore per cercare di trovare un accordo. Romagnoli non ha ancora deciso il suo futuro, ma difficilmente resterà al Milan. Chelsea in vendita, Milan sul bomber dei 'Blues': le news di mercato >>>