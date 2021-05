Calciomercato Milan – Romagnoli paparazzato con Ausilio

Il capitano rossonero Romagnoli è stato immortalato con Ausilio fuori dalla sede dell'Inter e non è un segreto che sia sul calciomercato.

La situazione legata al capitano Alessio Romagnoli sembra essere ormai abbastanza chiara e lo porta a essere in vendita nel prossimo calciomercato, visto che il rinnovo offerto dal Milan non è stato ritenuto adeguato. Anche lui assistito di Raiola, è molto probabile che alla fine non accetti la proposta rossonera e quindi saluti. Il Milan ha già dimostrato di non alzare le offerte oltre il limite stabilito e siccome Romagnoli ha il contratto in scadenza nel 2022, si proverà però a cederlo in estate per evitare di perderlo a zero.