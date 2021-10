Calciomercato Milan – Romagnoli, Maldini vuole confermarlo | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli può firmare con il Diavolo. I rossoneri vogliono confermarlo

Uno degli obiettivi del calciomercato del Milan è il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano ha un contratto in scadenza nel 2022 e l'agente del calciatore è Mino Raiola, ma non è escluso che sia un prolungamento. A scriverlo è il giornalista Gianluca Di Marzio intervenuto sul sito di Williamhillnews.it. Ecco cosa ha scritto "Capitano senza… firma. I rossoneri vogliono confermare il difensore classe 1995, considerato una pedina molto importante all’interno della rosa: i colloqui con gli agenti sono iniziati da poco e nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della trattativa". Intanto ecco le top news di oggi. Ecco il super bomber per il Milan.