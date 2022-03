Calciomercato Milan – Romagnoli verso la Lazio: ha il benestare di Sarri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alessio Romagnoli sembrerebbe essere vicino ad un trasferimento alla Lazio: le ultime

Alessio Romagnoli e un addio, sempre più probabile, al Milan. Il difensore rossonero, in scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e difficilmente lo farà. La richiesta avanzata dalla società di via Aldo Rossi non soddisfa le esigenze del capitano classe 1995, sul quale c'è il forte interesse della sua squadra del cuore: la Lazio. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', lo stesso Romagnoli avrebbe avuto dei contatti interessanti con il club biancoceleste. Inoltre il suo arrivo sarebbe ben gradito anche da Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Eslusiva PM, Lopez: "Il Barça vuole Kessie: può essere come il Keita di Guardiola".