Calciomercato Milan – Romagnoli, futuro incerto: tre le possibilità

Le ultime news sul calciomercato del Milan: incerto il futuro di Alessio Romagnoli, che potrebbe anche restare in rossonero. Il punto

Salvatore Cantone

Quale sarà il futuro di Alessio Romagnoli? E' questo uno degli interrogativi relativi al calciomercato del Milan. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto della situazione sul difensore spiegando come al momento ci sono sul tavolo tre possibili ipotesi. Ricordiamo che l'ex Sampdoria ha un contratto in scadenza a giugno con il club rossonero.

Resta sempre in pole position la Lazio. La settimana prossima dovrebbe avvenire un incontro tra il club biancoceleste e Romagnoli per cercare di arrivare ad una fumata bianca. Come tutti sanno il difensore è un grande tifoso laziale, ma non è detto che comunque si trovi un accordo economico. Il capitano rossonero attualmente guadagna 5 milioni netti a stagione e dunque per giocare all'Olimpico dovrà ridursi sensibilmente l'ingaggio.

Non è escluso inoltre l'inserimento di altri club come la Juventus o di squadre estere. Il compenso economico sarebbe sicuramente maggiore rispetto a quanto offerto della Lazio. Infine c'è l'ipotesi Milan. Maldini offre 3 milioni di euro, con Raiola che ne vuole uno in più, ma è possibile anche che il capitano firmi a cifre più contenute qualora non arrivasse un accordo con un altra squadra. Insomma, tutte le opzioni sono possibili. Attenzione però ad un altro colpo low cost in difesa.

