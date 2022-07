Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, ormai è fatta: da sempre tifoso

Alessio Romagnoli, svincolatosi dal Milan, è vicino alla firma con la Lazio. Indosserà il numero 13 del suo idolo Alessandro Nesta. Le ultime

Daniele Triolo

Alessio Romagnoli, difensore svincolatosi lo scorso 1° luglio dal Milan dopo sette stagioni in rossonero, è ad un passo dalla Lazio. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. L'ex capitano del Diavolo, domenica sera, è stato a cena con Claudio Lotito, Presidente del sodalizio biancoceleste: la distanza tra domanda e offerta adesso è davvero minima.

Romagnoli ha lasciato il Milan: prossima avventura alla Lazio

La Lazio, ha scritto la 'rosea', avrebbe voluto avere Romagnoli già ieri sera per l'evento della presentazione della prima e della seconda maglia per la stagione 2022-2023, avvenuto in Piazza del Popolo. Persino Ciro Immobile, bomber della squadra di Maurizio Sarri, ha provato a mediare per velocizzare l'arrivo di Romagnoli nella Capitale, facendo leva sul suo amore per i colori biancocelesti.

Non è un mistero, infatti, di come Romagnoli tifi Lazio da sempre: sui social gira, da anni, una foto che lo ritrae con la maglia bandiera dei biancocelesti, quella che tutta i tifosi amano. Lui sta aspettando di indossare quella maglia, davvero, sul terreno da gioco: prenderà il numero 13, che già aveva al Milan, e che ha vestito in biancoceleste il suo idolo di sempre, Alessandro Nesta (anch'egli passato per Lazio e Milan in carriera).

Per prenderlo, però, la Lazio dovrà accontentare definitivamente Romagnoli e i suoi agenti, cancellando le ultime distanze. C'è volontà da entrambe le parti di chiudere. Il difensore italiano ha messo in stand-by le offerte che gli sono arrivate da Fulham e Aston Villa nella Premier League inglese, più ricche (si parla di 4 milioni di euro netti a stagione) per dare priorità alla sua Lazio.