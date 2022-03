Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, ci sono difficoltà: il punto

Alessio Romagnoli lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo per andare alla Lazio? Probabile. Ma la trattativa non è così semplice

Alessio Romagnoli , difensore e capitano del Milan , lascerà i rossoneri nel prossimo calciomercato estivo per trasferirsi alla Lazio ? Questo dovrebbe essere lo scenario che si realizzerà dal prossimo 1° luglio , quando Romagnoli sarà libero da vincoli contrattuali con il Diavolo e potrà, dunque, nel caso, sposare il progetto di Maurizio Sarri giocando per la squadra per la quale ha sempre tifato.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la trattativa tra la Lazio e l'entourage di Romagnoli rischia di arenarsi sulle commissioni da riconoscere agli agenti per l'eventuale trasferimento del numero 13 rossonero nella squadra della Capitale. D'altronde, con Mino Raiola è sempre complicato trattare su questo punto. Tra l'altro, ha evidenziato ancora la 'rosea', si sarebbe aperto uno spiraglio per la permanenza di Romagnoli al Milan nel calciomercato estivo.

L'offerta del club di Via Aldo Rossi per rinnovare il contratto di Romagnoli è nota. Si tratta di un accordo quadriennale, fino al 30 giugno 2026, per un ingaggio di massimo 3 milioni di euro netti a stagione più bonus. Attualmente, lo ricordiamo, Romagnoli arriva a 6 con i bonus. La Lazio gli offrirebbe qualcosa in meno del Diavolo, ma per cinque anni, fino al 30 giugno 2027. Con la possibilità, però, di essere titolare fisso. Milan, non solo Origi: altro blitz in Premier? Le ultime news di mercato >>>