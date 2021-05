Calciomercato Milan – Romagnoli, i rossoneri non vogliono cederlo

Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022, ma la società non ha intenzione di cederlo in estate

Salvatore Cantone

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe deciso di riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea. l club rossonero è consapevole dello sforzo economico richiesto (28 milioni), ma in ogni caso eserciterà il diritto d'acquisto, anche perchè il Chelsea non farà sconti. Per questo motivo ci sono dei dubbi sul futuro di AlessioRomagnoli, in scadenza di contratto nel 2022 cn il Diavolo.

In realtà, sempre secondo quanto riportato dalla rosea, Romagnoli dovrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione. Stefano Pioli, infatti, ha bisogno di almeno tre centrali di livello per affrontare il campionato e (forse) la Champions League. Il difensore è il capitano di questa squadra ed è un giocatore importante e di esperienza, nonostante negli ultimi tempi abbia perso il posto da titolare. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz.