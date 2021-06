Calciomercato Milan – Romagnoli, futuro in bilico. Il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport fa il punto su Romagnoli, difensore in scadenza nel 2022

Il portale gazzetta.it si concentra sul futuro di Alessio Romagnoli, capitano del Milan. Come tutti sanno, il contratto del difensore centrale scade nel 2022 e al momento non sono previsti incontri con Mino Raiola per il rinnovo. La sua stagione non è stata da incorniciare: 30 partite, un gol e diversi problemi al polpaccio che di fatto gli hanno perdere il posto da titolare.