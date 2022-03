Calciomercato Milan – Romagnoli combattuto: resta o va alla Lazio?

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo per unirsi alla Lazio, squadra del suo cuore. Ma non ha ancora deciso

Per farlo, deve decidere se lasciare definitivamente Milano o no alla scadenza del suo contratto con il Milan, fissata al prossimo 30 giugno . Claudio Lotito e Igli Tare , rispettivamente Presidente e direttore sportivo del club capitolino, hanno lasciato l'assalto a Romagnoli ad inizio febbraio. I contatti con l'entourage del ragazzo, rappresentato da Mino Raiola , sono proseguiti di recente e ci sarà un incontro nei prossimi giorni.

La Lazio proverà a chiudere per portare Romagnoli a Roma nel calciomercato che verrà, spiazzando, di fatto, il Milan. Il numero 13 rossonero, attualmente, guadagna 6 milioni di euro. Il Diavolo, che aveva proposto inizialmente meno di 3 milioni di euro netti a stagione per il nuovo contratto, con il rilancio in programma arriverà a poco più di 3 di base fissa. Una cifra, questa, che i biancocelesti dovranno almeno pareggiare per convincere il difensore a firmare per i capitolini.