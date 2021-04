Calciomercato Milan – Romagnoli-Bernardeschi non si farà. I motivi

Le ultime sul calciomercato del Milan: alcuni media ipotizzano lo scambio tra Alessio Romagnoli e Federico Bernardeschi. Il punto

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Alessio Romagnoli al Milan. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2022, ma al momento non ci sono passi avanti significativi. Il capitano rossonero chiede 5milioni, mentre la dirigenza non è disposta ad accontentarlo. In più c'è da considerare il ruolo di Fikayo Tomori, che sta facendo benissimo da quando è arrivato dal Chelsea.