Calciomercato Milan – Romagnoli aspetta il rilancio della Lazio

Alessio Romagnoli può lasciare il Milan nel calciomercato estivo per trasferirsi alla Lazio. C'è ancora distanza, però, tra domanda e offerta

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva di calciomercato per unirsi alla Lazio. La trattativa tra l'entourage del capitano rossonero e il club presieduto da Claudio Lotito, come ricordato dal 'Corriere dello Sport', è in piedi da tempo.