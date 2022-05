Calciomercato Milan – Romagnoli potrebbe rinnovare con il Diavolo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Alessio Romagnoli potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan

Il futuro di Alessio Romagnoli è un'enorme incognita. In scadenza il 30 giugno, il capitano del Milan non ha ancora rinnovato con il club. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di un suo possibile trasferimento a parametro zero alla Lazio, sua squadra del cuore. Nonostante ciò, pare che il giocatore e la società biancoceleste non abbiano raggiunto l'intesa economica, dunque è possibile che possa non trasferirsi a Formello.