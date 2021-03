Calciomercato Milan – Roma su Belotti se parte Dzeko | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La Roma ha individuato il sostituto di Edin Dzeko: si tratta del capitano del Torino Belotti

Stando a quanto riportato da 'Il Messaggero', la Roma ha individuato in Andrea Belotti il perfetto sostituto del partente Dzeko. Sul capitano del Torino, però, c'è da tempo anche il Milan. Proprio con i granata, i rossoneri sono in ottimi rapporti visto anche che a gennaio è arrivato alla corte di Pioli Soualiho Meité. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi sulla trattativa, ma bisogna considerare anche che 'il gallo' attualmente è senza un procuratore. Intanto si sono fatti dei passi in avanti per il rinnovo di Kessié.