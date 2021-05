Calciomercato Milan – Roma, nel mirino c’è Maignan | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo il Corriere dello Sport la Roma starebbe pensando a Mike Maignan, seguito dai rossoneri

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato della Roma. I giallorossi faranno diverse operazioni di mercato per accontentare Jose Mourinho . Uno degli obiettivi è sicuramente quello di acquistare un portiere, visto che Pau Lopez e Antonio Mirante non garantiscono la necessaria affidabilità. Secondo il quotidiano romano, oltre a Musso , Sommer e Rui Patricio , la Roma starebbe pensando a Mike Maignan del Lille.

Maignan ha valutazione di circa 25 milioni di euro e ha un contratto in scadenza nel 2022. Il portiere, come noto, è seguito dal Milan: sarebbe lui il sostituto individuato da Maldini e Massara nel caso in cui andasse via GianluigiDonnarumma. Gigio, però, alla fine dovrebbe restare in rossonero ,e dunque la Roma avrebbe così la strada spianata per Maignan. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>