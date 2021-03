Calciomercato Milan – Roma in pole position per Musso | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport. la Roma sarebbe in pole position per Juan Musso

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fornito alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Milan. La Roma, infatti, si è inserita prepotentemente per acquistare Juan Musso, portiere dell'Udinese. L'argentino è uno degli estremi difensori seguiti Maldini e Massara nel caso in cui non ci riuscisse a trovare un accordo con Donnarumma, il cui contratto è in scadenza a giugno.