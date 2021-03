Calciomercato Milan – Donnarumma: c’è tensione, ma alla fine firmerà

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tuttosport si sofferma sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto a giugno

Fondamentale l'approdo in Champions League. Raiola vuole far misurare Donnarumma sul palcoscenico più importante, e dunque classificarsi nei primi quattro posti in Serie A può risultare decisivo. Al di là di questo, però, il progetto del Milan è serio, così come sottolineato da Zlatan Ibrahimovic, assistito dallo stesso Raiola. Elliott ha grandi ambizioni e l'obiettivo è quello di rendere Donnarumma uno dei protagonisti assoluti del progetto. Il portiere dunque, non se ne andrà, almeno per il momento. Intanto il Milan pensa a nuovi acquisti: ritorno di fiamma per Milinkovic Savic.