Mercato Milan – Incontro con la Roma: sul tavolo Abraham e Saelemaekers

Come riportato da Matteo Moretto, vi sarebbe stato un incontro fra Roma e Milan per discutere dei cartellini di Abraham e Saelemaekers

Il calciomercato invernale è un ottimo pretesto per discutere di affare che potrebbero, poi, concretizzarsi a giugno. Il Milan , da questo punto di vista, ragiona sul futuro di Tammy Abraham , attaccante rossonero ma in prestito dalla Roma . Il suo arrivo a Milanello fu finalizzato attraverso uno scambio di prestiti con la società giallorossa: da una parte, appunto, Abraham e dall'altra Alexis Saelemaekers . Ma quale sarà il futuro dei due giocatori?

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, su Relevo, negli scorsi giorni vi sarebbe stato un incontro fra i due club per discutere, proprio, dei cartellini dei due giocatori. Sia Abraham che Saelemaekers, difatti, vorrebbero rimanere, rispettivamente, al Milan e alla Roma. Le due società avrebbero parlato delle intenzioni dei due, ma non avrebbero, ancora, raggiunto alcun accordo. Nei prossimi mesi vi saranno certamente degli aggiornamenti in merito.