Calciomercato Milan – Roberto Firmino, ecco tutta la verità a riguardo

L'esultanza di Roberto Firmino per uno dei suoi gol in Liverpool-Benfica 3-3 (Champions League 2021-2022) | News (Getty Images)

A fine stagione il contratto di Roberto Firmino con il Liverpool scadrà e il Milan potrebbe pensarci sul calciomercato secondo alcune fonti. Ciò significa che già a gennaio il brasiliano classe 1991 sarebbe libero di firmare un accordo per la stagione successiva. Molto più difficile pensare, invece, che possa esserci un trasferimento a stagione in corso: i Reds non vogliono privarsene prima e quindi non fanno sconti sui 32 milioni di valore. In ogni caso, la sensazione è che non rinnoverà.