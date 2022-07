Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Diallo vuole lasciare il PSG”

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan, vuole andare via dal PSG. In Francia sottolineano come i rossoneri siano interessati

Daniele Triolo

In questi giorni si è parlato molto di un interessamento del Milan, in questo estivo, per Abdou Diallo. Il difensore centrale mancino, classe 1996, potrebbe, infatti, rappresentare un'alternativa a Fikayo Tomori, Simon Kjær, Pierre Kalulu e Matto Gabbia nel cuore della retroguardia rossonera.

In queste ore, dalla Francia, fanno sapere come Diallo abbia aperto alla possibilità di lasciare il PSG, club in cui milita dall'estate 2019, quando fu prelevato dai tedeschi del Borussia Dortmund per 32 milioni di euro. Lo ha evidenziato 'RMC Sport'.

Diallo vorrebbe andare via da Parigi perché nell'ultima stagione, con Mauricio Pochettino in panchina, ha giocato appena 16 partite. Addirittura, da quando è tornato a febbraio dalla Coppa d'Africa, vinta con il suo Senegal, Diallo ha disputato appena 3 partite nella Ligue 1 transalpina, di cui una soltanto da titolare.

Calciomercato Milan, Diallo è un'opportunità per il Milan?

Motivo per cui, dunque, Diallo è aperto a tutto. Il giocatore, che in Bundesliga ha vestito, oltre la maglia del BVB, anche quella del Mainz, vorrebbe parlare al più presto il nuovo allenatore del PSG, Christophe Galtier, per comprendere quali piani ha su di lui. Nel caso in cui non rappresentasse una prima scelta, chiederebbe la cessione.

Dove potrebbe finire Diallo in questa sessione estiva di calciomercato? Secondo 'RMC Sport', il Milan è interessato. Il club rossonero, però, non ha ancora formulato un'offerta concreta per il giocatore perché il PSG ha fissato un prezzo alto per la partenza di Diallo.

Antero Henrique, deputato a gestire le cessioni in casa PSG, lo ha fatto presente a tutti i club che hanno manifestato interesse per Diallo, tra cui, si dice, in Italia non ci sarebbe soltanto il Milan, ma anche altre società. Diallo, ha concluso 'RMC Sport', era nel mirino anche del Tottenham. Poi, però, gli 'Spurs' hanno finalizzato l'arrivo in prestito di Clément Lenglet in quella zona di campo. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>