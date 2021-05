Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Under | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo le indiscrezioni riportate da "Il Tempo" il club rossonero sarebbe interessato a Under

Il Tempo lascia un'indiscrezione riguardante il calciomercato del Milan. Il club rossonero, infatti sarebbe interessato a Cengiz Under della Roma, attualmente in prestito al Leicester City. Il turco non è riuscito ad imporsi in Premier League, e dunque gli inglesi non eserciteranno il diritto di riscatto. A questo punto per il futuro di Under sarà decisivo il pare di Jose Mourinho, che potrebbe decidere di tenere uno tra lui o Kluivert. La situazione è in evoluzione, ma il Milan è alla finestra, anche perchè già in passato Maldini si era interessato al giocatore.