Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Ghiglione: le novità | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: interesse per Ghiglione

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ritorno di fiamma per Paolo Ghiglione. Il Milan starebbe pensando se acquistare o meno il terzino destro del Genoa, accostato al club rossonero in diverse occasioni. L’acquisto potrebbe andare in porto grazie a Mateo Musacchio. L’argentino, in scadenza nel 2021, non rientra nei piani di Stefano Pioli, visto che anche Kalulu ha scalato gerarchie nella rosa rossonera.

L'ex Villarreal interessa appunto al Genoa di Enrico Preziosi, che cerca rinforzi a gennaio dopo l'ennesimo arrivo di Ballardini sulla panchina ligure. I margini di manovra ci sono, ma molto dipenderà dalla volontà di Musacchio, che potrebbe anche decidere di vestire la maglia rossonera fino a giugno.