Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Dani Olmo: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, nelle ultime ore il Milan avrebbe riacceso i propri riflettori su Dani Olmo, classe 1998, trequartista spagnolo che, nello scorso mese di gennaio, dopo essere stato a lungo trattato dall’ex Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, si trasferì poi dalla Dinamo Zagabria al RB Lipsia.

In Germania, però, Dani Olmo non ha brillato: 3 gol in 12 gare di Bundesliga con i ‘Tori Rossi‘ di Julian Nagelsmann, dove ha reso a fasi alterne. Ed ora, ha evidenziato ‘TMW‘, l’approdo in Via Aldo Rossi di Ralf Rangnick, colui il quale lo aveva portato a Lipsia, potrebbe portare ad intavolare una trattativa per Dani Olmo. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO SU UNA POSSIBILE CESSIONE DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>