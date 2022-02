Calciomercato Milan – Incontro tra la dirigenza e Riso per il rinnovo di Nasti

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, è in corso un incontro tra Giuseppe Riso e la dirigenza del Milan per il rinnovo di Marco Nasti

Fin qui ha disputato una grande stagione con il Milan primavera, Marco Nasti. Autore di 10 gol in 11 partite di campionato, di cui l'ultimo arrivato poche ore fa durante il match contro il Torino, l'attaccante classe 2003 potrebbe rinnovare il suo contratto con il Diavolo. Secondo il noto giornalista Antonio Vitiello, è attualmente in corso un incontro a 'Casa Milan' tra l'agente di Nasti, Giuseppe Riso, e la dirigenza di via Aldo Rossi. Secondo lo stesso Vitiello, c'è ottimismo per un accordo. Chissà se, durante questa riunione, non si parlerà anche del rinnovo di contratto di un altro degli assistiti del noto procuratore, ovvero Sandro Tonali.