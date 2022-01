Calciomercato Milan – Riso ha lasciato la sede: argomento Brescianini?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: può essere Marco Brescianini, ora al Monza, l'argomento di discussione con l'agente Giuseppe Riso

Giuseppe Riso , procuratore sportivo, ha lasciato 'Casa Milan', dove ha incontrato i dirigenti rossoneri, da pochi minuti. Secondo quanto riferito dal nostro inviato presso la sede di Via Aldo Rossi, Stefano Bressi, l'argomento di discussione dovrebbe essere stato il futuro di Marco Brescianini .

Il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero, classe 2000, si trova infatti attualmente al Monza, in Serie B, ma ha giocato appena 6 partite tra campionato e Coppa Italia, con soli 342' sul terreno di gioco. In questo calciomercato di gennaio, pertanto, Brescianini potrebbe cambiare squadra. Milan, uno scambio per il nuovo difensore? Le ultime news di mercato >>>