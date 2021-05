Calciomercato Milan – Riscatto Tomori incerto senza Champions

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori potrebbe restare in rossonero. Con la Champions operazione sicuramente più agevole

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del futuro di Fikayo Tomori , difensore che il Milan vorrebbe riscattare dal Chelsea nel corso del prossimo calciomercato estivo. Un'operazione, questa, che sarebbe senza dubbio più sicura ed agevole qualora i rossoneri di Stefano Pioli guadagnassero la qualificazione in Champions League .

Senza Champions, infatti, con un budget ridotto per il calciomercato il riscatto di Tomori tornerebbe in bilico. Per confermare il centrale canadese naturalizzato inglese, giunto in prestito con diritto dal Chelsea, serviranno infatti ben 28 milioni di euro. Troppi per un Milan fuori dalla massima competizione europea.