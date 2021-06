Calciomercato Milan – Riscatto Tomori, affare fatto: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è ad un passo dal diventare un calciatore rossonero a titolo definitivo

Daniele Triolo

Parlando del calciomercato del Milan, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come Fikayo Tomori sia davvero ad un passo dal diventare, finalmente, un nuovo calciatore rossonero a titolo definitivo. La trattativa con il Chelsea per il riscatto del suo cartellino, infatti, è arrivata alle ultime curve ed è destinata a concludersi con una fumata bianca.

Già tra oggi e domani potrebbe arrivare il via libera per il trasferimento di Tomori al Milan. In questi giorni il club di Via Aldo Rossi ha provato a ridiscutere con i 'Blues' la somma da versare. Il Chelsea, però, non ha ceduto. Neanche dinanzi la proposta rossonera di versare un po' di meno, ma tutto insieme ed in tempi relativamente più brevi.

Alla fine, dunque, per il riscatto di Tomori il Milan pagherà i 28 milioni di euro pattuiti nello scorso gennaio per il diritto di riscatto del cartellino del difensore centrale classe 1997. Lo farà, però, rateizzando l'importo di modo che potrà spalmarlo su più bilanci. Per il ragazzo è pronto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026. L'annuncio ufficiale potrebbe anche slittare, però, all'inizio della prossima settimana.