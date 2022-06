Calciomercato Milan – Messias, sì al riscatto. Ma con lo sconto

Junior Messias dovrebbe essere riscattato dal Milan in questo calciomercato estivo. Chiesto, però, uno sconto al Crotone sul suo cartellino

Daniele Triolo

Junior Messias dovrebbe restare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come i rossoneri stiano già parlando con l'entourage dell'esterno offensivo brasiliano, classe 1991, per il riscatto a titolo definitivo del suo cartellino dal Crotone.

Messias, come si ricorderà, era arrivato nel corso dell'ultimo giorno del calciomercato estivo 2021 al Milan. Che, per strapparlo ai calabresi, versò ben 2,6 milioni di euro per il prestito oneroso. Qualora, dunque, il Diavolo volesse trattenere Messias a titolo definitivo alla corte del tecnico Stefano Pioli, dovrebbe pagare 5,4 milioni di euro più uno di bonus.

Il Milan, secondo il 'CorSport', vorrebbe riscattare Messias, ma spera, al contempo, di strappare uno sconto al Crotone, nel frattempo retrocesso in Serie C, sulla cifra prefissata un anno fa. Il giocatore ha chiuso la sua prima annata in maglia rossonera con numeri tutto sommato buoni, anche rispetto al suo diretto concorrente nel ruolo, Alexis Saelemaekers.

Messias ha giocato infatti 32 partite con il Milan nella stagione 2021-2022, di cui 26 in Serie A, poi 4 in Coppa Italia e, infine, 2 in Champions League. Ha segnato 5 gol nel massimo campionato italiano, una in Champions (quella del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid, valsa l'unica vittoria rossonera nel girone) e fornito 3 assist in totale. Esterno offensivo, Chelsea in soccorso del Milan? Le ultime news di mercato >>>