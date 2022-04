Calciomercato Milan – Riscatto Florenzi, valutazioni del club in corso

Alessandro Florenzi potrebbe essere riscattato dal Milan nel calciomercato estivo. I due infortuni al ginocchio, però, fanno pensare ...

Alessandro Florenzi potrebbe essere riscattato dal Milan nel prossimo calciomercato estivo. I due infortuni al ginocchio, però, stanno facendo riflettere il club di Via Aldo Rossi. Questa è la tesi del 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina alla luce della lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro riportata nel finale della partita contro il Bologna.

Oggi il terzino classe 1991 sarà operato in artroscopia dal professor Pier Paolo Mariani, nella Capitale. Si presume che Florenzi stia fuori un mese e che possa tornare a disposizione per Milan-Atalanta e Sassuolo-Milan, ultime due gare di Serie A. Proverà ad esserci per sostenere i suoi compagni di squadra nella corsa Scudetto.

Il giocatore, secondo il 'CorSport', è molto dispiaciuto per questo top. Anche perché, sei mesi fa, aveva già subito un'altra operazione al menisco del ginocchio sinistro (quella volta era il mediale). I due stop, è innegabile, incideranno sul bilancio finale dell'annata di Florenzi in rossonero.

Per il quotidiano romano, infatti, il Milan farà le sue valutazioni di calciomercato sul riscatto di Florenzi dalla Roma. Il fatto che il giocatore abbia 31 anni e che abbia subito due operazioni al ginocchio in breve tempo potrebbe portare Paolo Maldini e Frederic Massara a chiedere uno sconto al club giallorosso sulla cifra per il riscatto.

Al momento, la cifra prestabilita per il riscatto di Florenzi è di 4,5 milioni di euro. Nelle prossime settimane, però, ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza del Milan ed Alessandro Lucci, agente del giocatore, per discutere del suo futuro. Florenzi vorrebbe continuare la sua esperienza in rossonero ed il Diavolo vorrebbe confermarlo. Magari pagando un po' di meno.

Peccato per l'infortunio. L'esperienza e la qualità del numero 25 sarebbe servita tantissimo all'allenatore Stefano Pioli in questo rush finale della stagione. Servirà l'apporto di tutti e Florenzi, abile a giocare su entrambe le fasce, sarebbe stato utilissimo nelle ultime 7 partite di Serie A e nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Trequartista: Milan, che opportunità in Premier! Le ultime news di mercato >>>

